US Open 2021: Medvedev nach Blitzstart mit Mühe ins Halbfinale

Daniil Medvedev ist der erste Halbfinalist bei den US Open 2021. Der an Position zwei gesetzte Russe gewann gegen Botic van de Zandschulp mit 6:3, 6:0, 4:6 und 7:5.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.09.2021, 20:49 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev bleibt in New York City bislang unantastbar

Dritter Halbfinaleinzug innerhalb der letzten drei Jahre für Daniil Medvedev. Der Russe startete gegen Botic van de Zandschulp in überlegener Manier, leistete sich im dritten Durchgang eine kleine Schwächephase, schlug dann aber im vierten Satz konzentriert zu. Medvedev trifft in der Vorschlussrunde entweder auf Carlos Alcaraz oder Félix Auger-Aliassime. Für van de Zandschulp endete damit ein erstaunlicher Lauf, der mit der Teilnahme an der Qualifikation für das letzte Major des Jahres begonnen hatte.

Medvedev hat nun zwei Tage bis zu seinem Halbfinale Zeit. Die Nummer zwei der Welt hatte in seinen bisherigen vier Matches nie mehr als vier Spiele pro Satz abgegeben, gegen van de Zandschulp musste er erstmals in die Verlängerung. Gerade im vierten Satz erwies sich Medvedev aber als der bessere Aufschläger, ließ nichts mehr zu. Und verwertete seinen zweiten Matchball. Im Post-Match-Interview lobte Medvedev seinen Gegner - und freute sich, dass ihm ein Tiebreak erspart geblieben ist.

Die Viertelfinali der oberen Hälfte werden am Mittwoch ausgetragen. Alexander Zverev trifft dabei auf Lloyd Harris, Novak Djokovic spielt gegen Matteo Berrettini.

