US Open 2021: Oldie Karlovic und Youngster Rune nach Qualifikation gegen Rublev und Djokovic

Routinier Ivo Karlovic und der dänische Teenager Holger Rune haben die Qualifikation für die US Open 2021 geschafft. Und bekommen es nun mit prominenten Gegnern zu tun: Andrey Rublev und Ivo Karlovic.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.08.2021, 03:48 Uhr

© Getty Images Ivo Karlovic hat bei den US Open die Qualifikation geschafft

Wer behauptet, Holger Runde wäre mit der Unterbrechung seines Qualifikations-Matches gegen Mats Moraing beim Stand von 5:3 im dritten Satz zu seinen Gunsten nicht einverstanden gewesen, der macht sich einer ordentlichen Untertreibung schuldig. Rune, der 18-jährige Däne, hatte gerade seinen ersten Matchball vergeben, als Rückschläger. Nun war er bereit, sich erstmals in das Hauptfeld eines Majors zu servieren. Und dann kam der Regen. Also nicht wirklich, zunächst wurden die Plätze leicht angefeuchtet, dann regnete es etwas stärker. Die Pause nutzte Moraing aber nichts mehr: Rune servierte zum 6:4, 3:6 und 6:3 aus.

Und zog dann gleich das Hauptlos - nämlich ein Treffen mit Novak Djokovic. Den er von gemeinsamen Trainingssessions in Monte Carlo gut kennt. Die Wahrscheinlichkeit, dass Rune in der Begegnung mit dem Branchenprimus nur an Erfahrung gewinnen wird, ist aber groß.

Karlovic gegen Rublev

Auch Ivo Karlovic musste warten. Die Partie des 41-jährigen Kroaten gegen Yuichi Sugita wurde allerdings gleich zu Beginn unterbrochen, Karlovic gewann mit 6:3 und 7:6 (5). Und wurde wie Rune auch mit einem sehr starken Gegner bedacht: Es geht in Runde eins gegen Andrey Rublev.

Die deutschen Qualifikanten haben durchaus Chancen auf das Weiterkommen: Oscar Otte, der dreimal über drei Sätze gehen musste, spielt zum Auftakt gegen Lorenzo Sonego. Der Italiener ist zwar an Position 20 gesetzt, sein bester Belag ist aber wohl der Sand. Maximilian Marterer spielt gegen Steve Johnson, auch in dieser Begegnung ist aus deutscher Sicht was drin. Peter Gojowczyk schließlich wurde Ugo Humbert zugeteilt, der Nummer 23 des Turniers. Schwierig, aber nicht unmöglich.

Hier das Einzel-Tableau der US Open