US Open 2021: Osaka kampflos, Halep und Sabalenka problemlos weiter

Während Naomi Osaka am Mittwoch gar nicht zu ihrem Zweitrunden-Match antreten musste, fuhren Simona Halep und Aryna Sabalenka souveräne Siege ein.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.09.2021, 23:31 Uhr

© Getty Images Simona Halep hat in New York bis jetzt alles richtig gemacht

So groß das Fragezeichen hinter der Verfassung von Simona Halep vor Beginn der US Open 2021 auch war, so überzeigend sind die bisherigen Leistungen der zweimaligen Major-Siegerin in New York bislang ausgefallen. Nachdem Halep in Runde eins gegen Camila Giorgi erwartungsgemäß hart zu kämpfen hatte, gewann die Rumänin am Mittwoch in Runde zwei gegen Kristina Kucova mit 6:3 und 6:1. Die nächste Aufgabe wird allerdings wieder haarig: Halep bekommt es mit Elena Rybakina zu tun, die Caroline Garcia keine Chance ließ.

Aryna Sabalenka zog mit exakt demselben Ergebnis wie Halep in die dritte Runde ein. Sabalenka, in New York an Position zwei gesetzt, besiegte Tamara Zidansek und wird am Freitag so richtig gefordert werden: Da geht es nämlich gegen Danielle Collins, die in den Wochen vor dem letzten Major des Jahres starkes Tennis gezeigt hat. Die US-Amerikanerin gewann gegen Kaya Juvan mit 6:4 und 6:2.

Einen entspannten Tag erlebte Titelverteidigerin Naomi Osaka. Deren Gegnerin Olga Danilovic konnte nicht antreten. Osaka bekommt es nun mit der jungen Kanadierin Leylah Fernandez zu tun, die gegen Kaia Kanepi etwas überraschend mit 7:5 und 7:5 gewann.

