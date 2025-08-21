US Open Auslosung: Es gilt die Unschuldsvermutung, aber …

Die Tableaus für die US Open 2025 werden am heutigen Donnerstag bekanntgegeben. Wie sie zustande gekommen sind, ist für Außenstehende nicht nachvollziehbar.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 21.08.2025, 10:08 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz wird in jedem Fall ganz unten im Tableau stehen

Zu Beginn der Woche hat die USTA einen Zeitplan mit allen wichtigen Informationen zu den US Open 2025 verschickt, vom Start der Qualifikation bis zum Endspiel der Männer, das am Sonntag, dem 07. September, erstaunlicherweise schon um 14 Uhr beginnen wird. Für den heutigen Donnerstag ist derweil angekündigt: Bekanntgabe der Auslosung.

Ja, richtig gelesen: Nicht die Auslosung selbst, sondern nur die Bekanntgabe des Resultats derselben. Das mag nicht ganz unüblich sein - öffnet aber doch einige Türen, durch die Verschwörungstheoretiker gerne hindurch marschieren. Auch im Tennis. Und man fragt sich: Was spricht dagegen, dass man die Spots auf dem Raster wie zuletzt in Wimbledon manuell auslost? Da hat die ganze Angelegenheit jeweils 20 Minuten für Männer und Frauen gedauert, alles war für die anwesenden Personen live nachvollziehbar, keine Fragen blieben offen.

Sinner, Sabalenka, Alcaraz und Swiatek kennen ihren Platz

In New York City ist indes nur so viel geklärt: Jannik Sinner wird bei den Männern im Tableau in die oberste Zeile eingetragen werden, Carlos Alcaraz in die allerletzte. Bei den Frauen nehmen Aryna Sabalenka und Iga Swiatek die beiden beschriebenen Plätze ein.

Aber dann geht es ja schon los: Kommt Alexander Zverev als Nummer drei in die obere Hälfte zu Sinner? In welchem Viertel startet Novak Djokovic den Angriff auf seinen 25. Major-Titel? Und wo landet Coco Gauff? Das werden wir heute einfach mal unkommentiert und nicht nachvollziehbar präsentiert bekommen.



