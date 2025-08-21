US Open Mixed: Bravissimo! Errani und Vavassori holen Titel und die Million!

Sara Errani und Andrea Vavassori haben wie schon im vergangenen Jahr den Titel im Mixed-Doppel bei den US Open geholt. Und dafür eine Million US-Dollar Preisgeld kassiert.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 21.08.2025, 06:14 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Sara Errani und Andrea Vavassori haben ihre Emotionen nicht zurückgehalten - warum auch?

Geht es nach dem Publikumszuspruch, dann hat die USTA mit dem neuen Format des Mixed-Doppels bei den US Open vieles richtig gemacht. Denn an einem regnerischen Mittwochabend waren die Tribünen im Arthur Ashe Stadium so gut wie bis zum letzten Platz gefüllt. Und das Dach naturgemäß geschlossen. Was dazu beigetragen hat, dass die Stimmung noch einmal besser zur Geltung kam.

Und die Fans bekamen im ersten Halbfinale gleich einmal einen richtigen Thriller präsentiert: Denn Iga Swiatek und Casper Ruud lagen nach verlorenem ersten Satz gegen Jessica Pegula und Jack Draper auch im zweiten Durchgang schon mit einem Break zurück. Verwandelten aber ein 1:2 in ein 5:3. Und schickten die Partie in ein Match.Tiebreak. Da führten Draper/Pegula schon mit 8:4 - die letzten sechs (!) Punkte gingen aber an Ruud und Swiatek. Die damit ein bisschen Pause bekamen. Und ihre Endspielgegner studieren konnten.

Und das sollte das einzige „reine“ Doppelpaar werden - auch wenn Andrea Vavassori und Sara Errani ab und zu auch noch ihr Glück im Einzel versuchen. Die italienischen Titelverteidiger verabschiedeten mit Daniel Collins und Christian Harrison die letzten verbliebenen lokalen Hoffnungsträger mit 4:2 und 4:2. In ihrer gewohnt emotionalen Art.

Errani, Vavassori, Ruud und Swiatek liefern ein großes Finale

Im Finale wurde nicht nur die Schlagzahl erhöht - sondern auch das Format noch einmal angepasst: Jetzt gingen die ersten beiden Sätze bis sechs. Errani und Vavassori erwischten den besseren Start, führten schnell mit 4:1, mussten das Rebreak zum 4:3 hinnehmen, gewannen Durchgang eins dennoch mit 6:3.

Im zweiten Satz waren es wieder Errani und Vavassori, die mit einem Break vorlegten - diesmal zum 4:3. Im darauffolgenden Spiel hatten Swiatek und Ruud zwar ein 0:30. Aber die Champions von 2024 gewannen vier Punkte in Folge. War es das schon? Aber nein! Denn Casper Ruud und Iga Swiatek gelang im letzten Momnet noch der Ausgleich zum 5:5. Bei Aufschlag Vavassori, der ein 30:15 nicht zum Sieg nutzen konnte. Und es kam noch schlimmer für Errani und Vavassori: Denn mit dem nächsten Break erzwangen Swiatek und Ruud tatsächlich das 7:5 und damit ein Match-Tiebreak.

Auf dem eine Million Dollar Preisgeld auf dem Spiel stand - ein Rekord für den Mixed-Wettbewerb. Die iatlienische Vertretung führte schnell mit 3:0, bei 4:2 wurden erstmals die Seiten gewechselt. Das nächste Mal bei 4:8 aus Sicht von Ruud/Swiatek. Also wie schon im Halbfinale. Diesmal gab es aber keinen Weg zurück: Nach 92 Minuten Spielzeit hatten Sara Errani und Andrea Vavassori mit 6:3, 5:7 und 10:6 ihren zweiten US-Open-Titel in Folge in der Tasche. Und einen ziemlich fetten Siegerscheck.