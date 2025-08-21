US Open: Sara Errani - "Dieser Sieg ist auch für alle Doppelspieler"

Mit Sara Errani und Andrea Vavassori haben sich ausgerechnet zwei Doppelspezialisten den Titel im Mixed-Wettbewerb der US Open gesichert. Die Italienerin widmete den Turniersieg jenen Spielern, die aufgrund der Modifizierung des Events zum Zuschauen verdammt waren.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 21.08.2025, 10:50 Uhr

© Getty Images Sara Errani und Andrea Vavassori holten den Titel

Der Unterstützung der Doppelspezialisten durften sich Sara Errani und Andrea Vavassori in den vergangenen beiden Tagen gewiss sein. Im Gegensatz zu vielen ihrer Kollegen - darunter die Deutsche Laura Siegemund - durften die beiden Italiener in der runderneuerten Mixed-Konkurrenz der US Open antreten. Und verteidigten durch den spektakulären Finalerfolg über Iga Swiatek und Casper Ruud sogleich ihren Titel aus dem Vorjahr.

"Ich denke, dieser Sieg ist auch für alle Doppelspieler, die nicht an diesem Turnier teilnehmen konnten", sagte Errani nach dem Match. Die grundlegende Modifizierung des Wettbewerbs hatte innerhalb der Szene für reichlich Diskussionen gesorgt. Während Doppelspezialisten weitgehend ausgeschlossen waren, durften die Zuschauer Einzel-Größen wie Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Novak Djokovic, Swiatek und Mirra Andreeva auf die Beine schauen.

Veranstalter werden zufrieden sein

Mit Blick auf die begeisterte Menge im ausverkauften Arthur Ashe Stadium werden die Veranstalter der US Open wohl zufrieden bilanzieren. “Es war großartig, vor so vielen Zuschauern auf diesem Platz zu spielen. Ich möchte mich von ganzem Herzen für die tolle Atmosphäre bedanken”, meinte Vavassori.

Durch die erfolgreiche Titelverteidigung dürfen sich Errani und Vavassori über ein üppiges Preisgeld in Höhe von einer Million US-Dollar freuen. Zum Vergleich: Im Vorjahr hatten die beiden für ihren Triumph im Mixed “nur” 200.000 US-Dollar kassiert. Dafür aber einen vergleichsweise deutlich längeren Weg auf sich nehmen müssen.

Das Mixed-Tableau bei den US Open