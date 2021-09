US Open 2021: Oscar Otte folgt Alexander Zverev in die dritte Runde

Oscar Otte hat seinen Sensationslauf bei den US Open 2021 fortgesetzt. Der Kölner besiegte Denis Kudla sicher in drei Sätzen und spielt nun entweder gegen Hubert Hurkacz oder Andreas Seppi.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.09.2021, 23:03 Uhr

© Getty Images Oscar Otte sorgt in New York weiter für Furore

Was für eine Bilanz für die deutschen Einzel-StarterInnen am Donnerstag in Flushing Meadows: acht Sätze gespielt, ebenso viele gewonnen. Nachdem zunächst Alexander Zverev gegen Albert Ramos-Vinolas eine herausragende Leistung zeigte, gewann Angelique Kerber gegen Anhelina Kalininaebenfalls souverän in zwei Durchgängen. Als letzter Deutscher des Tages zog Oscar Otte in die dritte Runde ein.

Und diesmal ganz ohne Drama: Denn Otte besiegte den US-Amerikaner Denis Kudla sicher mit 6:4, 6:4 und 6:2 und spielt am Samstag entweder gegen Hubert Hurkacz oder Andreas Seppi. Ebenfalls noch im Wettbewerb ist Peter Gojowczyk. Der Dachauer bekommt es in Runde drei mit dem Schweizer Henri Laaksonen zu tun.

