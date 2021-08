US Open 2021: Otte wie Zverev weiter, Marterer und Struff raus

Nach Alexander Zverev ist auch Oscar Otte in die zweite Runde der US Open 2021 eingezogen. Ausgeschieden sind Maximilian Marterer und Jan-Lennard Struff.

von SID

zuletzt bearbeitet: 01.09.2021, 01:37 Uhr

© GEPA Pictures Oscar Otte siegt in New York City einfach immer weiter

Alexander Zverev ist mit einer konzentrierten Leistung in die zweite Runde der US Open eingezogen. Der 24 Jahre alte Olympiasieger setzte sich am Dienstag problemlos 6:4, 7:5, 6:2 gegen den US-Amerikaner Sam Querrey durch und wurde seiner Rolle als Mitfavorit auf den Turniersieg gerecht. Auch der Kölner Oscar Otte überzeugte und gewann gegen den Italiener Lorenzo Sonego 6:7 (8:10), 7:5, 7:6 (7:4), 7:6 (7:1).

"Ich bin zufrieden mit dem Sieg und freue mich, zurück zu sein", sagte Zverev kurz nach seinem zwölften Erfolg in Serie. Der Hamburger, der im vergangenen Jahr in New York als Finalist nur knapp den ersehnten ersten Grand-Slam-Titel verpasst hatte, trifft nun in der zweiten Runde auf Albert Ramos-Vinolas (Spanien). Otte bekommt es mit dem US-Amerikaner Denis Kudla zu tun.

Beide setzten die starke deutsche Serie vom Auftakttag fort. Auch Philipp Kohlschreiber, Peter Gojowczyk und Dominik Koepfer hatten ihre ersten Hürden gemeistert.

Eine Enttäuschung muss dagegen die deutsche Nummer zwei Jan-Lennard Struff verkraften, der Warsteiner unterlag am Dienstag dem Niederländer Tallon Griekspoor 6:2, 6:7 (3:7), 6:4, 4:6, 5:7. Auch Yannick Hanfmann (Karlsruhe) scheiterte mit 0:6, 6:4, 2:6, 1:6 am Kasachen Alexander Bublik ebenso wie Maximilian Marterer (Nürnberg) mit 7:5, 6:7 (8:10), 6:7 (8:10), 3:6 am US-Amerikaner Steve Johnson.

