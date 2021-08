US Open 2021: Peter Gojowczyk überrascht gegen Ugo Humbert

Peter Gojowczyk ist mit einem Sieg in die US Open 2021 gestartet. Der deutsche Qualifikant gewann gegen Ugo Humbert, die Nummer 23 des Turniers, überraschend in fünf Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.08.2021, 20:13 Uhr

© Getty Images Peter Gojowczyk am Montag in New York City

Es ist nicht gut losgegangen für Peter Gojowczyk auf Court 9. Nach wenigen Minuten Spielzeit lag der Dachauer gegen Ugo Humbert mit 0:5 zurück, der erste Satz war mit 6:1 schnell weg. Dann aber drehte Gojowczyk, der sich über die Qualifikation in das Hauptfeld gespielt hatte, den Spieß um. Gojowczyk holte sich die Sätze zwei und drei gegen den an Position 23 gesetzten Franzosen mit 6:1 und 6.2. Und ging auch in Durchgang vier mit einem frühen Break in Führung.

Irgendwo fand Humbert, der bei den Olympischen Spielen in Tokio Stefanos Tsitsipas ausgeschalten hatte, aber doch noch die zweite Luft.

In der Entscheidung reichte Gojowczyk ein Break, um mit 1:6, 6:1, 6:2, 5:7 und 6:4 in die zweite Runde einzuziehen. Dort trifft er auf Dusan Lajovic.

