US Open 2021: Peter Gojowczyks Erfolgsrezept? Die Dinge einfach halten

Peter Gojowczyk steht erstmals im Achtelfinale eines Grand-Slam-Turniers. Dort trifft der Dachauer am Sonntag auf Carlos Alcaraz.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 04.09.2021, 13:49 Uhr

© Getty Images Peter Gojowczyk spielt gerade das beste Grand-Slam-Turnier seiner Karriere

Peter Gojowczyk, das war eine der beeindruckendsten Erfahrungen während der Corona-Pause, zeichnet sich auch in der Küche aus. Bei Instagram kochte der Dachauer im Talk mit seinem damaligen Coach Chris Kas live auf, schon da nach der Devise: Keep it simple. Genau das war bislang auch das Erfolgsrezept bei den US Open 2021: Sich zu zwingen, die Dinge einfach anzugehen. Das funktioniert nicht immer einwandfrei, so etwa zu Beginn und ganz am Ende der Drittrunden-Partie gegen Henri Laaksonen. Als Ergebnis aber steht der erstmalige Einzug in die zweite Woche eines Majors. Und die schöne Aufgabe, am Sonntag auf einem der Showcourts gegen Stefanos Tsitsipas um einen Platz unter den letzten acht zu spielen.

Und das alles ganz ohne Beratung von außen? Genau darauf ist Peter Gojowczyk auch ziemlich stolz. Mit Recht. Zwar sei sein Jubel auf keinen Widerhall gestoßen, aber die Entscheidung, alles mit sich selbst auszumachen, hat Gojo bislang nicht bereut. Warum auch? In der Qualifikation legte er drei blitzsaubere Leistungen hin, in der ersten Runde des Hauptfeldes mit dem Erfolg gegen Ugo Humbert sein bisheriges Meisterstück. Gegen Laaksonen kamen nie Zweifel auf, auch wenn der Schweizer im allerletzten Spiel zwei Breakchancen vorfand.

Nun gegen Youngster Alcaraz

Gojowczyk hat sich wohl innerlich schon auf ein Treffen mit Stefanos Tsitsipas eingestellt, nun geht es am Sonntag gegen Carlos Alcaraz. Der erstaunliche Spanier, mit seinen 18 Jahren der jüngste Achtelfinalist der US Open seit 1989, hat im Match gegen Tsitsipas das Publikum abgeholt und bis zum Ende nicht mehr ausgelassen. Ob Alcaraz dieses emotionale Level gegen seinen nächsten Gegner auch halten kann? Leichte Zweifel sind angebracht.

Der Sprung zurück unter die besten 100 Spieler der Welt ist Peter Gojowczyk jedenfalls schon fast wieder gelungen, im Live-Ranking wird er als erster dreistelliger Spieler geführt. Bis zu seinem Karriere-Hoch ist es noch ein weiter Weg, Gojowczyk war schon mal die Nummer 39. Aber der Run in Flushing Meadows muss ja noch nicht vorbei sein.

Hier das Einzel-Tableau bei den Männern