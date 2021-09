US Open 2021: Rajeev Ram und Joe Salisbury holen Titel im Herrendoppel

Die Sieger des Herrendoppels bei den US Open 2021 heißen Rajeev Ram und Joe Salisbury. Die beiden setzten sich im Finale gegen Jamie Murrray und Bruno Soares in drei Sätzen durch.

von SID/tennisnet

zuletzt bearbeitet: 10.09.2021, 20:12 Uhr

© Getty Images Rajeev Ram und Joe Salisbury holten in New York den Titel

Rajeev Ram (37) und Joe Salisbury (29) haben den Doppelwettbewerb der US Open gewonnen. Das Tennisduo aus den USA und Großbritannien setzte sich am Freitag im Finale 3:6, 6:2 und 6:2 gegen Jamie Murray/Bruno Soares (Großbritannien/Brasilien) durch. Ram/Salisbury hatten im vergangenen Jahr schon die Australian Open gewonnen.

Nach verlorenem ersten Satz steigerte sich die an Position vier gesetzte Paarung in den Durchgängen zwei und drei und ließ in diesen nie ernsthafte Zweifel über den Ausgang der Begegnung aufkommen. Murray/Soares fanden nach dem Eröffnungssatz keine einzige Breakchance mehr vor.

"Es war eine verrückte Reise. (...) Ich habe nicht viel erwartet", sagte Soares nach dem Finale. Sein Partner Murray zollte den Siegern Respekt: "Sie haben das Match gut gedreht. Wir haben am Beginn des zweiten Satzes unser Momentum verloren. Wir sind dennoch stolz, wie wir in dieser Woche gekämpft haben und freuen uns auf die Zukunft."

"Das mit Rajeev zu erreichen, ist wunderbar. Es ist ein Traum, der in Erfüllung geht", meinte Salisbury nach dem zweiten Grand-Slam-Sieg mit Ram. Der US-Amerikaner gab das Lob umgehend zurück: "Ich könnte mir keinen besseren Partner wünschen. (..) Das ist eine unglaubliche Reise."

Das Tableau im Herren-Doppel