US Open 2022: Berrettini schlägt Murray in vier Sätzen

Matteo Berrettini hat das Achtelfinale der US Open 2022 erreicht. Der Italiener gewann gegen Andy Murray mit 6:4, 6:4, 6:7 (1) und 6:3.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 02.09.2022, 22:50 Uhr

© Getty Images Matteo Berrettini war gegen Andy Murray auch im Kopf stark

Die ATP-Masters-1000-Turniere in Montreal und Cincinnati sind für Matteo Berrettini nicht erfolgreich verlaufen. Bei den US Open findet der Italiener aber schön langsam seinen Groove. Nachdem Berrettini in Runde eins gegen Daniel Altmaier über fünf und gegen Hugo Grenier über vier Sätze gehen musste, schlug er im esrten Match des Freitags im Arthur Ashe Stadium Andy Murray mit 6:4, 6:4, 6:7 (1) und 6:3.

Berrettini steht damit im Achtelfinale, wo er auf Alejandro Davidovich-Fokina trifft. Der Spanier besiegte Tsitsipas-Bezwinger Daniel Elahi Galan in vier Sätzen. Berrettini konnte zuletzt in Wimbledon wegen einer Corona-Infektion nicht antreten, im vergangenen Jahr verlor er bei drei von vier Majors gegen Novak Djokovic. Der Serbe ist bekanntlich in diesem Jahr in New York nicht dabei. UNd durch die Niederlage von Tsitsipas schon in Runde eins ist das Tableau für Matteo Berrettini plötzlich ziemlich weit offen.

Pech hatte der junge Brite Jack Draper, der gegen Karen Khachanov beim Stand von 3:6, 6:4 und 5:6 aufgrund einer Verletzung aufgeben musste.

