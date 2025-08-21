US Open: Darren Cahill gibt leise Entwarnung bei Jannik Sinner

Dem US-Open-Start von Jannik Sinner dürfte offenbar nichts mehr im Wege stehen. Am Donnerstag soll der Weltranglistenerste erstmals in New York trainieren.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 21.08.2025, 15:52 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner soll am Donnerstag erstmals in New York trainieren

Nach seiner Aufgabe im Finale von Cincinnati mussten sich die Fans von Jannik Sinner Sorgen um den Gesundheitszustands des Südtirolers machen. Dessen Coach Darren Cahill gab gegenüber “ESPN” nun jedoch leise Entwarnung. Angaben des Australiers zufolge habe sich Sinner in Cincinnati am Sonntag einen Virus eingefangen, der ihn am Montag im Endspiel gegen Carlos Alcaraz letztlich zu stark einschränkte. Nach nur 23 Minuten musste der Weltranglistenerste dem fünffachen Major-Champion aus Spanien zum Sieg gratulieren.

Geht es nach Cahill, soll bei den am Sonntag beginnenden US Open nichts mehr von der Erkrankung zu sehen sein. “Ich habe gestern Abend kurz mit ihm gesprochen. Es geht ihm jetzt etwas besser”, verriet der Erfolgscoach am Mittwoch. Seine Teilnahme an der Mixed-Konkurrenz hatte Sinner, der an der Seite der Tschechin Katerina Siniakova gespielt hätte, kurz vor dem Beginn des Events abgesagt.

Sinner trainiert am Donnerstag im Arthur Ashe

Am Donnerstag soll Sinner erstmals in New York trainieren. Gemeinsam mit dem Argentinier Francisco Comesana wird der 24-Jährige, der im Big Apple als Titelverteidiger an den Start geht, ab 12:00 Uhr Ortszeit im Arthur Ashe Stadium eine Stunde lang auf dem Platz stehen. Zeitgleich werden die Veranstalter die Auslosung für das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres bekanntgegeben.

Als Branchenprimus wird Sinner im Tableau freilich ganz oben zu finden sein. Nach den US Open könnte der Italiener Weltranglistenplatz eins jedoch an Carlos Alcaraz verlieren. Um auch im Anschluss an das Major-Event im Big Apple an der Spitze zu stehen, muss Sinner jedenfalls eine Runde weiter kommen als sein spanischer Dauerkontrahent.