US Open: Nick Kyrgios fehlt auch in New York

Seit Donnerstag ist es Gewissheit: Nick Kyrgios wird auch die US Open verpassen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 21.08.2025, 15:58 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios wird auch in New York fehlen

Wenige Stunden vor der Veröffentlichung der Einzel-Auslosung hat Nick Kyrgios seine Teilnahme an den US Open 2025 abgesagt. Der Australier, der aufgrund seines Protected Rankings direkt im Hauptfeld gestanden wäre, verpasst damit das dritte Grand-Slam-Turnier in Folge. Von den jüngsten zwölf Major-Turnieren nahm Kyrgios nur an einem (Australian Open 2025) teil.

Kyrgios plagen seit längerer Zeit Kniebeschwerden, die ihn auch in der laufenden Saison an regelmäßigen Auftritten hindern. Sein letztes Einzel-Turnier bestritt der Wimbledon-Finalist von 2022 im März in Miami. Im Juli schlug der 30-Jährige an der Seite von Gael Monfils in der Doppel-Konkurrenz von Washington auf.

Schon in der US-amerikanischen Hauptstadt hatte Kyrgios alles andere als matchfit gewirkt. Dass der Australier nun die US Open verpasst, kommt demnach alles andere als überraschend. An seiner Stelle wird in New York ein Lucky Loser im Hauptbewerb an den Start gehen.