US Open 2022: Dominic Thiem scheitert an Pablo Carreno Busta

Dominic Thiem ist in der ersten Runde der US Open 2022 ausgeschieden. Der Champion von vor zwei Jahren unterlag Pablo Carreno Busta mit 5;7, 1:6, 7:5 und 3:6.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 30.08.2022, 00:37 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem am Montag in New York City

Dominic Thiem hat einiges vorgehabt an diesem Montag im National Tennis Center in New York, das hat der Champion schon beim Einmarsch auf Court 17 demonstriert. Thiem kam trotz der brütenden Hitze in einem dicken Sweater, Carreno Busta konterte da nur mit einem grünen T-Shirt.

Und Thiem begann stark, ging gleich mit einem Break in Führung. Und das, nachdem „PCB“ mit 40:15 bei eigenem Aufschlag geführt hatte. Aber dem Spanier gelang der Ausgleich zum 4:4, auch mit Unterstützung von Thiem, bei dem spektakuläre Gewinnschläge mit verhältnismäßig einfachen Fehlern abwechseln.

Carreno Busta nutzte das Momentum nicht nur, um den ersten Satz zu gewinnen. Sondern um gleich auch im zweiten davonzupreschen. Das 6:1 legte darüber Zeugnis ab.

Thiem holt sich Satz drei spät

Hoffnung kam für Dominic Thiem im dritten Satz seiner insgesamt achten Begegnung mit Carreno Busta auf. Die sieben davor hatte der Österreicher für sich entschieden, nun führte er mit 5:3 und schlug zum Satzgewinn auf. Aber Thiem ließ seinen Gegner wieder zurück ins Spiel, Carreno Busta, der vor wenigen Wochen in Montreal sein erstes ATP-Masters-1000-Turnier gewonnen hat, nahm dankend an. Ein paar Minuten später wackelte Carreno Busta aber, lag im zwölften Spiel mit 15:40 zurück. Nach 2:33 Stunden Spielzeit landete eine Vorhand des Spaniers im Netz, Dominic Thiem durfte die Faust ballen.

Im vierten Satz hatte sich der Schatten über den Court 17 gelegt, von den beiden Spielern gab es keine Einwände. Carreno Busta setzte den ersten Nadelstich, nahm Thiem den Aufschlag zum 3:2 ab. Nach 3:16 Stunden Spielzeit legte Carreno Busta eine Vorhand auf die Linie - der erste Matchball für den Spanier. Thiem wehrte mit einem One-Two-Punch ab. Bei der zweiten Chance verzog Thiem dann eine Vorhand - und ging dennoch erhobenen Hauptes vom Court.

