US Open 2022 live: Dominic Thiem vs. Pablo Carreno Busta im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem spielt in der ersten Runde der US Open 2022 gegen Pablo Carreno Busta. Das Match gibt es ab ca. 21:10 Uhr live im TV und Stream bei Eurosport und in Österreich bei ServusTV und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.08.2022, 13:12 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem hat auf der ATP-Tour noch nie gegen Pablo Carreno Busta verloren

Wenn es auf der ATP-Tour bislang gegen Pablo Carreno Busta gegangen ist, dann hat Dominic Thiem nichts anbrennen lassen. Sieben Matches haben die beiden gegeneinander bestritten, alle sieben hat der Österreicher gewonnen. Nun sind die Vorzeichen etwas anders: Denn Carreno Busta konnte vor wenigen Wochen in Montreal erstmals ein Turnier der 1000er-Kategorie gewinnen. Während Dominic Thiem bei seinen Auftritten in Winston-Salem noch auf Formsuche war.

Für Thiem wird es der erste Auftritt im Billie Jean King National Tennis Center seit dem Triumph 2020 werden. Damals hatte er im Endspiel gegen Alexander Zverev einen 0:2-Satzrückstand aufgeholt.

Thiem vs. Carreno Busta - Hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Dominic Thiem und Pablo Carreno Busta gibt es ab ca. 21:10 Uhr live im TV und Stream bei Eurosport und in Österreich bei ServusTV.

