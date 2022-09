US Open 2022 live: Daniil Medvedev vs. Nick Kyrgios im TV, Livestream und Liveticker

Im Achtelfinale der US Open kommt es zum mit Spannung erwarteten Aufeinandertreffen zwischen Daniil Medvedev und Nick Kyrgios. Die Partie gibt es ab 01:00 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport, auf ServusTV sowie in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.09.2022, 17:16 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev trifft im Achtelfinale auf Nick Kyrgios

Daniil Medvedev blieb bei den US Open in den ersten drei Runden ohne Satzverlust, im Achtelfinale wartet mit Nick Kyrgios nun aber der erste richtig große Brocken auf den Weltranglistenersten. Im Head to Head führt Kyrgios mit 3:1, auch das bislang letzte Duell ging vor wenigen Wochen in Montreal an den Australier.

Die Begegnung ist als erste Partie der Night Session im Arthur Ashe Stadium angesetzt und beginnt um 01:00 Uhr (MEZ).

Medvedev gegen Kyrgios - wo es einen Livestream gibt

