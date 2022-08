US Open 2022 live: Holger Rune vs. Peter Gojowczyk im TV, Livestream und Liveticker

Holger Rune und Peter Gojowczyk treffen in der ersten Runde der US Open 2022 aufeinander. Das Match gibt as ab ca. 18:30 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.08.2022, 15:09 Uhr

© Getty Images Holger Rune und Peter Gojowczyk treffen bei den US Open 2022 erstmals aufeinander

Es wird die erste Begegnung zwischen Rune und Gojowczyk werden, die Ausgangslage ist trotz des großen Unterschieds in den Weltranglisten-Positionen eher unklar: Denn Holger Rune ist nach seinem Einzug in das Viertelfinale der French Open in ein veritables Formtief gefallen. Und bei Peter Gojowczyk weiß man nie, was die Tagesform gerade mit sich bringt.

Rune vs. Gojowczyk - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Holger Rune und Peter Gojowczyk gibt es ab ca. 18:30 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport.

Hier das Einzel-Tableau bei den US Open