US Open 2022 live: Jannik Sinner vs. Daniel Altmaier im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner und Daniel Altmaier treffen in der ersten Runde der US Open 2022 aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 20 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.08.2022, 05:21 Uhr

© Getty Images Daniel Altmaier hat Jannik Sinner zugelost bekommen

Es wird das erste Match zwischen Altmaier und Sinner werden, der Italiener geht als Nummer 13 der Welt als klarer Favorit. Altmaier steht aktuel auf Position 93in den ATP-Charts.

Das Match zwischen Jannik Sinner und Daniel Altmaier gibt es ab ca. 20 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport.

