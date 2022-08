US Open 2022: Murray und Berrettini fixieren Drittrunden-Schlager

Andy Murray und Matteo Berrettini haben am Mittwoch jeweils mit Vier-Satz-Siegen den Einzug in die dritte Runde der US Open 2022 geschafft. Dort werden die beiden aufeinandertreffen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 31.08.2022, 22:27 Uhr

© Getty Images Matteo Berrettini ist bereit für Andy Murray

Andy Murray gegen Matteo Berrettini - dieser Schlager würde am Freitag eigentlich gut genug für eine Night Session im Arthur Ashe Stadium sein. Mal schauen, ob dies die Turnierverantwortlichen in New York City auch so sehen. Die Vorleistungen versprechen jedenfalls eine spannende Begegnung. Denn sowohl Murray wie auch Berrettini zeigten sich am dritten Turniertag in Flushing Meadows in den entscheidenden Phasen von ihrer besten Seite.

Murray durfte das Spielgeschehen im Ashe gegen Emilio Nava eröffnen, verlor den ersten Satz mit 5:7. Danach übernahm der Schotte aber das Kommando und gewann die folgenden drei Durchgänge mit 6:3, 6:1 und 6:0. Berrettini hatte sein Match gegen den französischen Lucky Loser Hugo Grenier ein paar Minuten später begonnen, auch der Italiener erwischte einen Kaltstart.

Berrettini gewinnt in Stuttgart gegen Murray

Im Gegensatz zu Nava im Match gegen Murray ließ Grenier in seiner Begegnung mit Berrettini aber auch danach nicht locker. Beinahe wäre diese Partie sogar in einen fünften Satz gegangen, der Franzose konnte einen Satzball im Tiebreak des vierten Aktes aber nicht verwerten. Und so ging eben Matteo Berrettini nach einem 2:6, 6:1, 7:6 (4) und 7:6 (7) als Sieger aus dem drittgrößten Stadion des National Tennis Centers.

Die Historie zwischen Murray und Berrettini ist eine noch eher kurze, der Italiener führt in der Bilanz mit 2.1-Siegen. Das letzte Aufeinandertreffen gab es in diesem Sommer im Endspiel von Stuttgart, das Berrettini in drei Sätzen gewann.

