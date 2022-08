US Open 2022: Pütz, Krawietz, Mies starten erfolgreich

Tim Pütz, Kevin Krawietz und Andreas Mies haben den Einzug in die zweite Runde des Doppel-Wettbewerbs bei den US Open 2022 geschafft.

von SID/red

© Getty Images Andreas Mies und Kevin Krawietz stehen in New York in Runde zwei

Pütz ist mit seinem Partner Michael Venus in New York City an Position vier gesetzt. Die beiden gewannen gegen Pedro Martinez und Andrey Golubev mit 6:7 (4), 6:2 und 6:4.

Kevin Krawietz und Andreas Mies haben ihre erste Aufgabe bei den US Open ebenfalls konzentriert gelöst. Das Duo aus Coburg und Köln bezwang Mackenzie McDonald/Marcos Giron aus den USA 6:3, 7:6 (7:5) und ließ sich auch von unruhigen Bedingungen auf dem Außenplatz vier nicht aus der Ruhe bringen.

Krawietz/Mies haben 2019 und 2020 die French Open gewonnen, in diesem Jahr fuhren sie bereits Erfolge in München und Barcelona ein. In New York erreichten beide vor drei Jahren gemeinsam das Halbfinale.

