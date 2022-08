US Open 2022: Tippspieler verzweifeln - Halep, Tsitsipas zerlegen das Tableau

Expertise im Tennis? Pah! Der erste Tag der US Open 2022 hat gezeigt, dass in diesem Sport fast alles möglich ist.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 30.08.2022, 05:21 Uhr

© Getty Images Simona Halep hat viele Tippspieler-Herzen gebrochen

Mal angenommen, man ist Andy Murray emotional zugeneigt (im Falle des Autors: check), irgendwie wird man aber das schleichende Gefühl nicht los, dass Murray in der ersten Runde gegen Francisco Cerundolo wahrscheinlich ausscheiden wird (wieder: check), dann setzt man im Journalisten-Tippspiel, in dem es um alles (also: die Ehre) geht, eben auf den Argentinier. Und ertappt sich dann dabei, dass man tatsächlich Cerundolo die Daumen drückt. Wo doch Sir Andrew der Favorit der Herzen ist!

Gut, ein falscher Tipp in dieser Partie wird das Kraut nicht fett machen: Andy Murray wird kein tiefer Run in die US Open 2022 prophezeit, von niemandem, der sich an den Experten-Tipps beteiligt hat. Und das sind KollegInnen aus Griechenland, den USA, der Schweiz, Deutschland und Österreich.

Aber, und jetzt wird es beinahe tragisch: Die Niederlage von Simona Halep hat ziemlich viele Brackets der Teilnehmer zerschossen! Halep im Viertelfinale, das war das Mindeste, was zu erwarten war. Und dann geht Simo gegen Frau Snigur aus der Ukraine unter.

Auch Bautista Agut und Kasatkina verzweifeln

Damit nicht genug: Roberto Bautista Agut, die Zuverlässigkeit in Person, gewinnt gegen John Jeffrey Wolf nicht einmal einen Satz! Aus Tippspielersicht kein Drama von Halep´schen Ausmaßen. Aber zu rechnen war damit auch nicht. Andererseits: Wenn es eh fast alle trifft, dann hält sich der ideelle Schaden in Grenzen. Apropos: Stefanos Tsitsipas fliegt in er ersten Runde raus? Was ist da los? Taylor Fritz geht gegen Brandon Holt unter? Das ist doch nicht normal ...

Was auch für den Auftritt von Daria Kasatkina gilt: Kommt gerade vom Turniersieg in Granby - und verliert in Runde eins gegen Harriet Dart! Damit hat sich das auf jahrelange Expertise gestützte prognostizierte Halbfinale Halep gegen Kasatkina schon am ersten Tag aufgelöst hat. Und nicht in Wohlgefallen.

Wenn Tennis eine Wissenschaft ist, dann eine furchtbar ungenaue. Auch wenn wenigstens auf die Sportkameraden Medvedev, Auger-Aliassime und Ruud Verlass war. Zumindest in Runde eins.

