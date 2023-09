US Open 2023: Alcaraz zu stark für müden Zverev

Titelverteidiger Carlos Alcaraz steht erneut im Halbfinale der US Open. Der Spanier besiegte Alexander Zverev mit 6:3, 6:2 und 6:4 und spielt am Freitag gegen Daniil Medvedev.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.09.2023, 05:42 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz am Mittwoch in Flushing Meadows

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Carlos Alcaraz hat einen weiteren Schritt Richtung Titelverteidigung bei den US Open 2023 gemacht. Der Noch-Weltranglisten-Erste besiegte Alexander Zverev, dem die Anstrengungen des Matches gegen Jannik Sinner vor zwei Tagen deutlich anzumerken waren, mit 6:3, 6:2 und 6:4.

Zverev startete nicht schlecht, hatte auch als erster Spieler an diesem Abend eine Breakchance. Es war aber dann Alcaraz, der Zverev dessen Service zum 5:3 abnahm und sicher ausservierte. Der zweite Durchgang wurde zur klaren Angelegenheit für den Schützling von Juan Carlos Ferrero. Danach verließ Zverev den Court im Arthur Ashe Stadium, nahm sich eine medizinische Auszeit.

Alcaraz hat Medvedev 2023 schon zweimal besiegt

Die kurze Pause schien Zverev zu helfen, er erspielte sich beim Stand von 2:1 zwei Breakbälle. Die Alcaraz mit Geschick abwehrte. Stattdessen war es wenige Minuten später der 20-Jährige aus Murcia, der mit einem Break 5:4 in Führung ging. Das ließ sich Alcaraz nicht mehr nehmen und machte nach einer Spielzeit von 2:30 Stunden den Sack zu.

Am Freitag trifft Carlos Alcaraz im Halbfinale auf Daniil Medvedev, der sich im ersten Match am Mittwoch gegen Landsmann Andrey Rublev mit 6:4, 6:3 und 6:4 behaupten konnten. Alcaraz hat Medvedev in diesem Jahr schon zweimal deutlich besiegt: im Endspiel von Indian Wells und zuletzt in der Vorschlussrunde von Wimbledon. Das Halbfinale der unteren Tableau-Hälfte bestreiten Novak Djokovic und Lokalmatador Ben Shelton.

