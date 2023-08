US Open 2023: Alexander Zverev schlägt Daniel Altmaier in vier Sätzen

Alexander Zverev ist mit einem Vier-Satz-Erfolg gegen Daniel Altmaier in die dritte Runde der US Open 2023 eingezogen. Dort geht es gegen einen alten Bekannten Grigor Dimitrov.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.08.2023, 21:02 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Jürgen Hasenkopf Alexander Zverev bei den US Open 2023

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Daniel Altmaier hat kurz angeklopft bei Alexander Zverev - aber die deutsche Nummer eins hat die interne Rangordnung dann doch noch recht souverän bestätigt. Zverev gewann mit 7:6 (2), 3:6, 6:4 und 6:3 und spielt in der dritten Runde gegen Grigor Dimitrov, der Andy Murray im Arthur Ashe Sradium keine Chance ließ. Gegen den Bulgaren hat Zverev in dieser Spielzeit schon zweimal in überzeugender Art und Weise gewonnen.

Die US Open 2023 - live auf Sportdeutschland.TV! Sichert euch jetzt euren Streaming-Pass!

Zverev hätte seinen Arbeitstag deutlich kürzer gestalten können, ließ aber einfach zu viele Breakchancen aus. Und wenn der gebürtige Hamburger dann mal in Führung lag - so wie im ersten Satz - dann ließ Zverev seinen Davis-Cup-Kollegen Altmaier immer wieder zurück in die Partie. War letztlich aber nie in Gefahr, bei schwierigen Verhältnissen auf Court 17 tatsächlich auszuscheiden. Nach einer Spielzeit von 3:42 Stunden hatte Zverev seinen ersten Matchball - den er auc gleich verwertete.

Zuvor hatte sich Jannik Sinner, potenzieller Achtelfinalgegner von Alexander Zverev, gegen Lorenzo Sonego sicher in drei Sätzen behauptet. Überraschend glatt gewann Jack Draper gegen den an Position 17 gesetzten Hubert Hurkacz.

Hier das Einzel-Tableau bei den Männern