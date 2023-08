US Open 2023 live: Alexander Zverev vs. Daniel Altmaier im Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft in der zweiten Runde der US Open 2023 auf seinen Landsmann Daniel Altmaier. Das Match gibt es ab 17 Uhr MESZ im Livestream bei Sportdeutschland.tv sowie in unserem Liveticker.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 31.08.2023, 08:07 Uhr

© Getty Images Im Duell der deutschen Davis Cup-Kollegen trifft Alexander Zverev auf Daniel Altmaier.

Auch die zweite Begegnung zwischen Alexander Zverev und Daniel Altmaier findet auf Grand Slam-Ebene statt. Bei den letztjährigen Australian Open trafen die beiden deutschen Davis-Cup-Spieler in der ersten Runde aufeinander, wo sich Olympiasieger Zverev mit 7:6, 6:1, 7:6 durchsetzen konnte.

Während Altmaier zum Auftakt in New York nach verlorenem ersten Durchgang gegen den Franzosen Constant Lestienne einen überzeugenden Comeback-Sieg feierte, siegte Zverev mühelos in drei Sätzen gegen Aleksandar Vukic aus Australien.

Zverev vs. Altmaier - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Daniel Altmaier auf Court 17 gibt es ab 17 Uhr MESZ im Livestream bei Sportdeutschland.tv sowie in unserem Liveticker.