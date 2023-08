US Open 2023: Alle Infos, Favoriten, Preisgeld, Auslosung, TV

Am Montag, 28.08.2023, beginnen die US Open 2023 mit den Matches des Hauptfeldes bei Frauen und Männern. Hier findet Ihr alle Informationen zum letzten Major des Jahres.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.08.2023, 13:23 Uhr

© Getty Images Das Siegerbild von 2022: Champion Carlos Alcaraz mit Finalist Casper Ruud

Wer sind die Favoriten bei den Männern und Frauen?

Titelverteidiger Carlos Alcaraz und der 23-malige Major-Champion Novak Djokovic gehen wohl als die großen Favoriten in den Wettbewerb der Männer. Außenseiterchancen haben wohl am ehesten Jannik Sinner, der in diesem Sommer in Toronto sein erstes 1000er-Turnier gewonnen hat, und Daniil Medvedev, der US-Open-Champion von 2021. Alexander Zverev trägt die Hoffnungen der deutschen Tennisfans, für Dominic Thiem wäre wohl schon der Einzug in Woche zwei ein Erfolg.

Bei den Frauen ist der Favoritinnenkreis größer. Ganz oben steht Vorjahressiegerin Iga Swiatek, dicht gefolgt von Aryna Sabaleka und Elena Rybakina. Nach ihrem starken Sommer mit den Titeln in Washington und zuletzt in Cincinnati darf sich aber auch Coco Gauff erstmals wirkliche Chancen auf einen Heimsieg ausrechnen. Wie auch Jessica Pegula, die vor wenigen Wochen in Montreal ihren größten Karriere-Erfolg gefeiert hat.

Wer fehlt bei den US Open?

Der große Abwesende bei den Männern ist sicherlich Rafael Nadal - allerdings hat der Spanier seit Beginn des Jahres kein Match mehr bestritten und möchte, wenn überhaupt, erst kommendes Jahr zurückkehren. Ebenfalls nicht dabei sind etwa Pablo Carreno Busta oder Reilly Opelka. Und aus deutscher Sicht besonders ärgerlich: Jan-Lennard Struff. Bei den Frauen fehlt Simona Halep, die nach wie vor eine Dopingsperre absitzt.

Wer überträgt die US Open 2023 im Livestream?

Erstmals wird Sportdeutschland.TV eine Grand-Slam-Turnier im deutschsprachigen Raum im Livestream übertragen. Zu sehen gibt es alle Matches, beginnend mit der Qualifikation.

Was hat die Auslosung ergeben?

Die Auslosung findet am Donnerstag, 24. August 2023, statt.

Wieviel Preisgeld gibt es bei den US Open 2023 zu gewinnen?

Bei Frauen und Männern gibt es 2023 folgende Prämien zu gewinnen (alle Angaben in US Dollar):

Champion 3.000.000.- Finale 1.500.000.- Halbfinale 755.000.- Viertelfinale 455.000.- Achtelfinale 284.000.- 3. Runde 193.000.- 2. Runde 123.000.- 1. Runde 81.500.-