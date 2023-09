US Open 2023: Beinverletzung? Carlos Alcaraz gibt Entwarnung

Obwohl Carlos Alcaraz mit leichten Problemen am linken Bein zu kämpfen hat, gab der Spanier nach seinem Viertelfinaleinzug vorerst Entwarnung.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 05.09.2023, 14:28 Uhr

Carlos Alcaraz fehlen noch drei Siege zur Titelverteidigung

Sportlich läuft es für Carlos Alcaraz bei den US Open bislang hervorragend. Auf dem Weg ins Viertelfinale gab der Weltranglistenerste nur gegen Drittrundengegner Dan Evans einen Satz ab und auch spielerisch kommt der Spanier immer besser in Fahrt. Im Achtelfinale gegen Matteo Arnaldi zeigte Alcaraz seine bis dato beste Leistung beim letzten Major-Event des Jahres.

Lediglich ein Tapeverband, den Alcaraz während der Partie gegen Arnaldi an seinem linken Bein trug, sorgte bei den Fans des Iberers für etwas Unruhe. In der Pressekonferenz nach seinem Viertefinaleinzug gab der zweifache Grand-Slam-Champion jedoch Entwarnung.

"Bei einem Grand Slam spielt man mehrere harte Matches in zwei Wochen, da ist es normal, dass man sich etwas unwohl fühlt. Wir sind bei Beschwerden immer vorsichtig, aber es ist nichts Ernstes", erklärte Alcaraz. "Ich hatte ein paar Schmerzen im linken Bein, aber das ist nur eine Vorsichtsmaßnahme." Der Tapeverband sei nichts, "worüber man sich Sorgen machen müsste".

Zur Titelverteidigung in New York fehlen Alcaraz noch drei Siege. Im Viertelfinale trifft der 20-Jährige auf Alexander Zverev, der nach dem knappen Fünfsatzsieg über Jannik Sinner mit der Hypothek einer kürzeren Regenerationszeit zurechtkommen muss. Im Head to Head mit Alcaraz liegt der deutsche Olympiasieger 3:2 voran.

