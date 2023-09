US Open 2023: Dabrowski/Routliffe stoppen Siegemund und Zvonareva

Laura Siegemund hat den zweiten gemeinsamen Grand Slam-Titel mit ihrer Partnerin Vera Zvonareva bei den US Open verpasst. Das Duo unterlag Gabriella Dabrowski und Erin Routliffe in zwei Sätzen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 10.09.2023, 21:31 Uhr

© Getty Images Dabrowski/Routliffe holten sich je ihren ersten Grand Slam-Titel im Doppel.

Einen dramatischen ersten Durchgang, der alleine 76 Minuten dauerte, bekamen die wenigen Zuschauer im spärlich besetzten Arthur Ashe Stadium im Doppelfinale der Damen von Laura Siegemund mit ihrer Partnerin Vera Zvonareva gegen Gabriella Dabrowski aus Kanada und der Neuseeländerin Erin Routliffe zu sehen. Dabei hatte das deutsch/russische Duo den besseren Start und konnte sich im ersten Satz insgesamt fünf Break-Möglichkeiten erspielen, ließ diese jedoch ungenutzt. Ohne eine eigene Break-Chance zuzulassen ging es in den Tie-Break. Nach einem 0:4-Rückstand schaffte es die Metzingerin an der Seite der ehemaligen Nr. 2 der Welt noch in die Verlängerung, dennoch ging der Entscheider mit 11:9 an Dabrowski/Routliffe.

Mit dem Satzgewinn im Rücken nutze die an Position 16 geführte Paarung das Momentum und konnte Zvonareva gleich zu Beginn des zweiten Akts das erste Aufschlagspiel abnehmen. Mit einem weiteren Break konnten Dabrowski/Routliffe auf 3:0 davonziehen, ehe sich Siegemund bei einem Medical-Timeout am Rücken behandeln ließ. Die Unterbrechung hinterließ beim führenden Duo Wirkung, welches zwei Spielgewinne der an Position 12 gesetzten Paarung hinnehmen musste. Dennoch siegten Dabrowski und Routliffe nach 2:15 Stunden mit 7:6 (9), 6:3.

Für Dabrowski, die bereits zwei Mixed-Titel gewinnen konnte, ist es der insgesamt dritte Grand Slam-Titel, während Routliffe den ersten Titel auf Major-Ebene bejubeln durfte. Siegemund, die 2020 mit Zvonareva im Doppel und 2016 im Mixed mit Mate Pavic triumphieren konnte, verpasste dagegen den dritten Grand Slam-Titel an gleichem Ort.

