US Open 2023 live: Alexander Zverev vs. Grigor Dimitrov im Livestream und Liveticker

Alexander Zverev duelliert sich in der dritten Runde der US Open mit Grigor Dimitrov. Das Match gibt es ab 1 Uhr MESZ im Livestream bei Sportdeutschland.tv sowie in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.09.2023, 18:53 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev und Grigor Dimitrov hatten zuletzt in Cincinnati das Vergnügen.

Alexander Zverev und Grigor Dimitrov trafen bisher in sechs Begegnungen aufeinander. Die letzten fünf Matches konnte Zverev allesamt für sich entscheiden. Die letzte Auseinandersetzung gab es erst vor einigen Wochen in Cincinnati. Zverev siegte in der ersten Runde des Masters-Turniers souverän mit 6:2, 6:2 gegen den Bulgaren.

Zverev musste in seiner zweiten Runde gegen Daniel Altmaier über vier Sätze gehen und intensive 3:43 Stunden zum Einzug in die dritte Runde investieren. Dimitrov hatte es dagegen gegen Andy Murray etwas einfacher und benötigte für seinen Dreisatzerfolg ca. eine Stunde weniger Spielzeit.

Zverev vs. Dimitrov - hier gibt es einen Livestream

Das Match in der Night Session zwischen Alexander Zverev und Grigor Dimitrov auf dem Court Louis Armstrong gibt es in der Nacht ab 1 Uhr MESZ im Livestream bei Sportdeutschland.tv sowie in unserem Liveticker.