US Open 2023 live: Andy Murray vs. Grigor Dimitrov im Livestream und Liveticker

Andy Murray trifft in der zweiten Runde der US Open 2023 auf Grigor Dimitrov. Das Match gibt es ab 18 Uhr MESZ im Livestream bei Sportdeutschland.tv sowie in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.08.2023, 15:12 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images Erstmals seit knapp sieben Jahren treffen Andy Murray und Grigor Dimitrov wieder aufeinander.

Im direkten Vergleich führt der Schotte Andy Murray gegen Grigor Dimitrov aus Bulgarien mit 8:3, jedoch datiert die letzte Begegnung der beiden Spieler aus dem Herbst 2016. Die bitterste Niederlage für den "Sir" dürfte aus dem Viertelfinale in Wimbledon 2014 herrühren, als der 32-jährige Dimitrov den damals amtierenden Titelverteidiger auf dem Heiligen Rasen an der Chuch Road in drei Sätzen bezwingen konnte.

Sportdeutschland.TV zeigt die US Open 2023 im Livestream. Hier kommt ihr zu allen Matches!

Während der 36-jährige Murray zum Auftakt gegen den Franzosen Corentin Moutet klar in drei Sätzen die Oberhand behalten konnte, musste der an Position 19 geführte Dimitrov 4:38 Stunden kämpfen, ehe er den Slowaken Alex Molcan im Tie-Break des 5. Satzes niederringen konnte.

Murray vs. Dimitrov - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Andy Murray gegen Grigor Dimitrov im Arthur Ashe Stadium gibt es ab 18 Uhr MESZ im Livestream bei Sportdeutschland.tv sowie in unserem Liveticker.

Hier das Einzel-Tableau aus New York City