US Open 2023 live: Dominic Thiem vs. Alexander Bublik im Livestream und Liveticker

Dominic Thiem trifft in der ersten Runde der US Open 2023 auf Alexander Bublik. Das Match gibt es ab 17 Uhr live im Livestream bei Sportdeutschland.TV und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.08.2023, 00:51 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Der Ticker startet in Kürze

© Getty Images Dominic Thiem trifft zum zweiten Mal auf Alexander Bublik

Es wird erst das zweite Aufeinandertreffen zwischen Dominic Thiem und Alexander Bublik weden - das bislang einzige konnte der Österreicher 2019 in Roland Garros in vier engen Sätzen für sich entscheiden.

Sportdeutschland.TV zeigt die US Open 2023 im Livestream. Hier kommt ihr zu allen Matches!

Gespielt wird auf dem Grandstand, an den Dominic Thiem gute (Siege gegen Alex de Minaur und Taylor Fritz) und nicht so gute (Niederlage gegen Juan Martin del Potro) hat.

Thiem vs. Bublik - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Dominic Thiem und Alexander Bublik gibt es ab 17 Uhr live im Livestream bei Sportdeutschland.TV.

Hier das Einzel-Tableau in New York City