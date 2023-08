US Open 2023 live: Dominik Koepfer vs. Carlos Alcaraz im Livestream und Liveticker

Dominik Koepfer trifft in der ersten Runde der US Open auf Carlos Alcaraz. Das Match gibt es ab ca. 2:30 Uhr MESZ im Livestream bei Sportdeutschland.tv und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.08.2023, 19:30 Uhr

© Getty Images Mit dem Weltranglistenersten Carlos Alcaraz steht Dominik Koepfer vor der schwerstmöglichen Hürde.

Im zweiten Match der heutigen Nigh-Session im Arthur Ashe Stadium trifft der Furtwanger Dominik Koepfer auf den topgesetzten Carlos Alcaraz aus Spanien. Bislang sind sich die beiden Spieler auf der Tour noch nicht begegnet.

Nach der Niederlage im epischen Finale von Cincinnati gegen Novak Djokovic sollte sich der 20-jährige Alcaraz inzwischen wieder bestens erholt haben. Der 29-jährige Koepfer spielte sich mit starken Resultaten auf der Challenger-Tour von Position 200 zu Jahresbeginn auf aktuell Rang 75 im ATP-Ranking.

Koepfer vs. Alcaraz - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Dominik Koepfer und Carlos Alcaraz gibt es ab ca. 2:30 Uhr MESZ live bei Sportdeutschland.tv.

Hier das Einzel-Tableau aus New York