US Open 2023 live: Novak Djokovic vs. Bernabe Zapata Miralles im Livestream und Liveticker

Novak Djokovic trifft in der zweiten Runde der US Open 2023 auf Bernabe Zapata Miralles. Das Match gibt es ab ca. 19:30 Uhr MESZ live im Stream bei Sportdeutschland.tv sowie in unserem Ticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.08.2023, 14:04 Uhr

Novak Djokovic bekommt es mit Bernabe Zapata Miralles zu tun

Topfavorit Novak Djokovic bekommt es in der zweiten Runde der US Open 2023 mit dem Spanier Bernape Zapata Miralles zu tun. Alles andere als ein Dreisatzsieg des 23-fachen Grand-Slam-Siegers im ersten Duell der beiden wäre eine große Überraschung.

Sportdeutschland.TV zeigt die US Open 2023 im Livestream. Hier kommt ihr zu allen Matches!

Das Match zwischen Novak Djokovic und Bernape Zapata Miralles gibt es ab ca. 19.30 Uhr MESZ live im Stream bei Sportdeutschland.tv sowie in unserem Ticker.

Hier das Einzel-Tableau in New York City