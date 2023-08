US Open 2023 live: Yannick Hanfmann vs. Jannik Sinner im Livestream und Liveticker

Yannick Hanfmann trifft in der ersten Runde der US Open 2023 auf Jannik Sinner. Das Match gibt es ab 1 Uhr MESZ live im Livestream bei Sportdeutschland.tv und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.08.2023, 15:11 Uhr

© Getty Images Yannick Hanfmann fordert den Weltranglisten-6. Jannik Singer in der Night-Session.

Im ersten Match der heutigen Night-Session im Louis Armstrong Stadium fordert der Weltranglisten 53. Yannick Hanfmann mit Jannik Sinner die Nr. 6 im ATP-Ranking. Bislang standen sich die beiden Spieler auf der Tour noch nicht gegenüber.

Auch wenn die Favoritenrolle klar an den 22-jährigen Sinner geht, ist die Form des Südtirolers nicht eindeutig einzuschätzen. Seinem vor kurzem errungenen Premierentitel auf Masters-Ebene in Toronto ließ Sinner eine Auftakt-Niederlage in Cincinnati folgen.

Hanfmann vs. Sinner - hier gibt es einen Livestream

