US Open 2023: Sinner schlägt Wawrinka - und wartet auf Zverev

Jannik Sinner ist mit einem Vier-Satz-Erfolg gegen Stan Wawrinka in das Achtelfinale der US Open 2023 eingezogen. Dort könnte es am Montag gegen Alexander Zverev gehen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.09.2023, 00:19 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Jannik Sinner hat Stan Wawrinka bezwungen

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Stan Wawrinka hat alles gegeben - und die Fans im Louis Armstrong Stadium haben sich alle Mühe gegeben, dass die Anstrengungen des Schweizers gegen Jannik Sinner auch Früchte tragen. Aber der Südtiroler, als einer der Favoriten in das Turnier gestartet, steht dann doch nach einem 6:3, 2:6, 6:4 und 6:2 im Achtelfinale des US Open 2023. Und könnte dort auf Alexander Zverev treffen, der allerdings zuvor noch Grigor Dimitrov schlagen muss.

Neben Sinner durften sich am Samstag bereits Andrey Rublev, Jack Draper, Matteo Arnaldi und auch Titelverteidiger Carlos Alcaraz über den Einzug in die Runde der letzten 16 freuen. Alcaraz hatte bei seinem Vier-Satz-Erfolg gegen Dabiel Evans aber alle Hände voll zu tun.

Die US Open 2023 - live auf Sportdeutschland.TV! Sichert euch jetzt euren Streaming-Pass!

Wawrinka macht den dritten Satz spannend

Jannik Sinner wiederum startete seine Partie gegen den Champion von 2016 wie erwartet stark. Nach dem Verlust des ersten Satzes drehte Wawrinka aber auf, setzte Sinner mit seinen Grundschlägen dermaßen unter Druck, dass dieser plötzlich fehlerhaft wurde. Richtig spannend wurde es im dritten Akt: Da gelang Wawrinka das Re-Break zum 4:4 - unmittelbar danach musste der 38-Jährige aber gleich wieder seinen Aufschlag abgeben. Sinner nahm das Momentum mit und gewann den vierten Satz ungefährdet.

Ebenfalls über vier Sätze mussten Andrey Rublev gegen den Franzosen Arthur Rinderknech und Comebacker Jack Draper gegen Lokalmatador Michael Mmoh gehen. Rublev und Draper treffen am Montag aufeinander.

Hier das Einzel-Tableau in New York City