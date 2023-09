US Open 2023, Tag 5: Mit dem Swagger von Dominic Stricker

Tag 5 der US Open 2023 bringt für einen Schweizer die große Chance, erstmals ins Achtelfinale eines Majors einzuziehen. Alle Matches sind bei Sportdeutschland.tv ab 17 Uhr live im Livestream zu sehen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 01.09.2023, 11:25 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Jürgen Hasenkopf Dominic Stricker kann heute in das Achtelfinale der US Open 2023 einziehen

Match des Tages: Tommy Paul (USA/14) vs. Alejandro Davidovich-Fokina (ESP/21) (Arthur Ashe Stadium, 18 Uhr MESZ)

Der Begriff des „Gunslingers“ ist in der US-amerikanischen Sportwelt weit verbreitet, vor allem in der National Football League. Gemeint sind damit Quarterbacks, die das Ei ziemlich angstfrei und mit hoher Geschwindigkeit, möglicherweise aber manchmal nicht ganz kontrolliert über das Feld werfen. Auf en Tennissport übertragen könnte man diese Attribute durchaus auch auf Tommy Paul und Alejandro Davidovich-Fokina sagen. Genauer: über die Art und Weise, wie die beiden ihre Vorhand spielen. Bei Foki kommt allerdings auch noch dazu, dass der Spanier über ein Zauberhändchen bei den Stopps verfügt. Könnte das bislang beste Match im Ashe werden.

Upset Alert: Taylor Townsend (USA) vs. Karolina Muchova (CZE/10) (17 Uhr MESZ im Louis Armstrong Stadium)

Eines mal vorweg: Taylor Townsend has done it before. Und zwar bei den US Open gegen Simona Halep. Damals, 2019 nämlich, überrumpelte die US-Amerikanerin die an Position vier gesetzte Halep mit fulminantem Angriffsspiel, das in erster Line von brillanten Volleys geprägt war. Man liegt tatsächlich sehr nah an der Wahrheit, wenn man konstatiert, dass Taylor Townsend den Flugball als solchen im gesamten Frauenzirkus am besten beherrscht. Ob das gegen Karolina Muchova reichen wird? Die Tschechin hat viel Selbstvertrauen. Aber das hatte Simona Halep vor vier Jahren ja auch.

Glamor People: Taylor, Coco, ein Teenager und der Großmeister

Coco Gauff darf gegen Elise Mertens die Night Session im Arthur Ashe Stadium eröffnen, es folgt das serbische Duell zwischen Großmeister Novak Djokovic und Laslo Djere. Im Armstrong testet Taylor Fritz ab 19 Uhr Ortszeit den tschechischen Teenager Jakub Mensik (Jahrgang 2005!) an. Danach wird sich Elena Rybakina gegen Sorana Cirstea auch nicht gerade leicht tun.

Sonst so? Dominic Stricker und sein Swagger

Waren da schöne Szenen im Match von Dominic Stricker gegen Stefanos Tsitsipas? Da hat der junge Schweizer gezeigt, wie viel Rhythmus in seinem Blut steckt, nicht nur während der Ballwechsel. Es war quasi ein Kompliment an den Stadion-DJ (für die Jüngeren: das steht für „Disc Jockey“), wie sich Stricker der Musik hingegeben hat. Sportlich ist der Schützling von Dieter Kindlmann nun in einer sonderbaren Situation: Es geht um den ersten Einzug in das Achtelfinale eines Majors überhaupt. Und dennoch ist Stricker nach seinem Sieg gegen Tsitsipas fast der Favorit in dieser Begegnung. Unserer sowieso.

Hier der Spielplan für Tag 5 der US Open 2023