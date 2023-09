US Open 2023: Welche Rolle spielt Daniil Medvedev im Kampf um die Nummer eins?

Daniil Medvedev trifft im Finale der US Open auf Novak Djokovic. Mit einem Sieg könnte der Russe in den Kampf um die Nummer eins eingreifen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 10.09.2023, 17:33 Uhr

Daniil Medvedev trifft im Finale auf Novak Djokovic

Unabhängig vom Ausgang des US-Open-Endspiels wird Novak Djokovic am kommenden Montag wieder an der Spitze der Weltrangliste stehen. Sollte der Serbe gegen Daniil Medvedev seinen 24. Grand-Slam-Triumph unter Dach und Fach bringen, würde er mit 3.260 Punkten Vorsprung auf Carlos Alcaraz in den Saisonendspurt gehen. Ein Polster, den sich der 36-Jährige wohl kaum mehr nehmen lassen würde.

Etwas anders sähe die Angelegenheit hingegen bei einem Sieg Medvedevs aus. Im offiziellen Ranking würde Djokovic dann zwar immer noch 2.460 Zähler vor Alcaraz liegen, im Race to Turin, das nur die Ergebnisse der laufenden Saison berücksichtigt, müsste der serbische Großmeister aber weiterhin mit dem zweiten Platz (30 Punkte Rückstand) vorliebnehmen. Ein spektakuläres Rennen um die Nummer eins am Jahresende wäre garantiert.

Und auch Medvedev selbst könnte im Falle seines zweiten Grand-Slam-Triumphs noch ein Wörtchen um Weltranglistenposition eins mitreden. Im regulären Ranking würde der Rückstand auf Djokovic zwar stolze 2.915 Punkte betragen, im Race wären es aber nur deren 785 (Alcaraz) bzw. 755 (Djokovic).

Da sich Medvedev bei den letzten großen Turnieren des Jahres durchaus wohlfühlt - der Russe gewann im Laufe seiner Karriere bereits die beiden 1000er-Events in Shanghai und Paris-Bercy sowie die ATP Finals -, könnte auf die Fans ein äußerst spannender Dreikampf um die Nummer eins zukommen.

Die reguläre Weltrangliste

Das Race to Turin

