US Open 2024: 90 Siege in New York - Novak Djokovic schreibt weiter Geschichte

Novak Djokovic ist bei den US Open in die dritte Runde eingezogen. Und hat mit seinem Erfolg über Laslo Djere einen weiteren Meilenstein erreicht.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 29.08.2024, 16:11 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic gab in New York noch keinen Satz ab

Novak Djokovic hat bei den US Open mit dem Einzug in die dritte Runde einen weiteren Meilenstein erreicht: Mit seinem Erfolg über Laslo Djere avancierte der 24-fache Major-Champion zum ersten Tennisprofi der Geschichte, der bei jedem der vier Grand-Slam-Turniere mindestens 90 Matches gewonnen hat.

“Natürlich muss ich mit dem Sieg zufrieden sein und in den wichtigen Momenten auch damit, dass ich einen Ball mehr übers Netz gespielt habe als er”, meinte Djokovic, der im dritten Satz von der Aufgabe seines Landsmanns profitiert hatte, nach dem Match. “Es ist ein großes Privileg, in meinem Alter noch spielen zu können.”

Mit dem Sieg über Djere verbesserte Djokovic seine Bilanz bei den US Open auf 90 Siege und 13 Niederlagen. Ähnlich beeindruckend liest sich die Statistik des 37-Jährigen bei den drei übrigen Major-Turnieren (94:9 in Melbourne, 96:16 in Paris und 97:12 in Wimbledon).

In New York peilt Djokovic dieser Tage seinen fünften US-Open-Triumph an. In der dritten Runde bekommt es der Weltranglistenzweite mit Montreal-Sieger Alexei Popyrin zu tun. “Die Matches werden von jetzt an nur noch härter werden. Aber ich werde das schaffen. Ich werde einen Weg finden, wie ich es schon oft in meiner Karriere getan habe", kündigte Djokovic an.

