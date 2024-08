US Open 2024: Alexander Zverev mit kleinen Problemen in Runde zwei

Alexander Zverev ist mit einem 6:2, 6:7 (5), 6:3 und 6:2 gegen Maximilian Marterer in die zweite Runde der US Open 2024 eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.08.2024, 20:16 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev hat in Flushing Meadows die zweite Runde erreicht

Frühe Starts sind ja nicht so die Sache von Alexander Zverev, aber in Runde eins nimmt er dann halt auch den Spielbeginn um elf Uhr. Vor allem dann, wenn es gleich so produktiv losgeht wie gegen Maximilian Marterer, der als Lucky Loser anstelle von Emil Ruusuvuori ins Feld gerutscht war.

Zverev nahm seinem Landsmann, mit dem er Anfang des Jahres beim United Cup die männliche Abteilung im deutschen Team gebildet hat, gleich dessen erstes Aufschlagspiel ab, ein weiteres Break folgte zum 5:2. Durchgang eins ging vorbei wie im Flug.

Zverev nun gegen Muller oder Walton

Im zweiten Akt konnte Marterer sein Level steigern - das Break zum 4:2 aber nicht verteidigen. Zverev schlug umgehend zurück. Beim Stand von 4:4 ließ die Nummer vier des Turniers indes ein 0:40 ungenutzt. Maximilian Martrerer belohnte sich dafür selbst - und gewann das Tiebreak mit 7:5.

Im dritten Satz holte sich Zverev das Break zum 3:1. Das reichte, um wieder in Führung zu gehen, diesmal mit 6:3. Im dann letzten Akt reichte der deutschen Nummer eins das Break zum 3:2. Und ein weiteres zum 5:2.

In Runde zwei trifft Zverev entweder auf Alexandre Muller aus Frankreich oder den Australier Adam Walton. Wie früh er dafür aufstehen muss, wird sich weisen.

