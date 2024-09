US Open 2024: Alexander Zverev unterliegt Taylor Fritz

Alexander Zverev ist nach einem 6:7 (2), 6:3, 4:6 und 6:7 (3) gegen Taylor Fritz im Viertelfinale der US Open 2024 ausgeschieden.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 03.09.2024, 23:26 Uhr

Der Beziehungsstatus zwischen Taylor Fritz und Alexander Zverev könnte nach den Verwerfungen in Wimbledon sicherlich besser sein. Aber die beiden sind ja in erster Linie professionelle Tennisspieler. Da kann eine gesunde Rivalität auch befruchtend wirken. Zumal wenn diese im größten Tennisstadion der Welt, dem Arthur Ashe Stadium, ausgetragen wird.

Der erste Satz verlief ausgeglichen, ehe Fritz beim Stand von 6:5 insgesamt vier Breakbälle bei Aufschlag Zverev nicht nutzen konnte. Erstaunlich, dass der Deutsche dieses Momentum nicht ins Tiebreak mitnahm - und Fritz die Kurzentscheidung doch einigermaßen sicher gewann.

Fritz gewinnt auch zweites Tiebreak gegen Zverev

Im zweiten Akt zeigte sich Zverev dann sehr effizient: Er verwertete im achten Spiel seine erste Breakchance im Match überhaupt und servierte sicher zum Satzausgleich aus. Der dritte Akt begann mit einem frühen Break von Fritz, das Zverev aber fast ebenso schnell parierte. Dass sich Fritz diesen dann doch holte, hing auch mit der freundlichen Unterstützung von Zverev zusammen, der sich im zehnten Game einige für ihn ungewohnte Schnitzer leistete.

Diese hielten sich im vierten Satz die Waage. Was folgerichtig dazu führte, dass wieder ein Tiebreak die Entscheidung bringen musste. Zu Beginn desselben waren bereits 3:20 Stunden gespielt. Fritz erwischte den besseren Start, lag schnell mit 4:1 in Führung, stellte nach einem enervierenden Ballwechsel mit einem Volley auf 5.2. Und schon mit dem ersten Matchball machte Taylor Fritz den ersten Einzug in die Vorschlussrunde bei einem Major klar.

Im Halbfinale am Freitag geht es nun entweder gegen Frances Tiafoe oder Grigor Dimitrov. Die beiden bestreiten am Dienstag die zweite Partie der Night Session im Arthur Ashe Stadium.

Hier das Einzel-Tableau der Männer