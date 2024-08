US Open 2024: Alexander Zverev vs. Tomas Martin Etcheverry im TV, Livestream und Liveticker

In der dritten Runde der US Open 2024 bekommt es Alexander Zverev mit Tomas Martin Etcheverry zu tun. Das Match gibt es ab ca. 2:30 Uhr MESZ live im TV und Livestream bei Sky und WOW und in unserem Liveticker

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.08.2024, 14:35 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev trifft auf Tomas Martin Etcheverry

Alexander Zverev möchte bei den US Open in New York seinen ersten Grand-Slam-Titel holen. Auf dem Weg zu seinem ganz großen Ziel trifft der Deutsche in der dritten Runde auf den Argentinier Tomas Martin Etcheverry.

"Er ist ein junger Spieler, er ist sehr aggressiv, sehr groß und jemand, der sich für seine Größe auch gut bewegt", zeigte sich Zverev vor dem zweiten Aufeinandertreffen mit dem 25-jährigen Etcheverry gewarnt.

Das erste Duell der beiden konnte Zverev bei den French Open 2023 in vier Sätzen für sich entscheiden.

Mit WOW könnt ihr alle Matches der US Open 2024 live im Stream verfolgen.

Zverev vs. Etcheverry - hier gibt es einen Livestream

Hier das Einzel-Tableau der Männer