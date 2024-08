US Open 2024: Aryna Sabalenka - Plötzlich Topfavoritin

Mit ihrem Turniersieg in Cincinnati ist Aryna Sabalenka zur Topfavoritin bei den US Open aufgestiegen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 21.08.2024, 09:23 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka holte den Titel in Cincinnati

Seit den Australian Open hatte Aryna Sabalenka auf einen Titel gewartet, beim WTA-1000-Turnier in Cincinnati konnte die 26-Jährige ihre lange Durststrecke nun endlich beenden. Mit dem letztlich ungefährdeten 6:3 und 7:5-Finalerfolg über Jessica Pegula krönte sich Sabalenka erstmals zur Siegerin in Ohio - und stieg damit auch zur Topfavoritin bei den am Montag beginnenden US Open auf.

Hatte Sabalenka zuletzt nach ihrer Form gesucht, zeigte sie in Cincinnati wieder ihr so gefürchtetes Powertennis. Auf dem Weg zum Titel gab die zweifache Grand-Slam-Siegerin keinen Satz ab. “Ich würde sagen, dass ich wirklich gutes Tennis spiele”, sagte Sabalenka also, "wahrscheinlich nicht das beste Tennis, das ich spielen kann, aber ich bin definitiv auf dem Weg dahin".

Sabalenka dominiert mit dem Aufschlag

Insbesondere auf schnellen Hartplätzen scheint kaum ein Weg an Sabalenka vorbeizuführen. Mit ihrem brachialen Aufschlag sichert sich die Belarussin zahlreiche leichte Punktgewinne, gegen Pegula gab sie in den ersten vier Spielen des zweiten Satzes bei eigenem Service keinen einzigen Punkt ab.

Ihr Leistungsmaximum sieht Sabalenka noch nicht erreicht. “Mit jedem Match, das ich spiele, fühle ich mich besser, besser und besser”, erklärte die ehemalige Weltranglistenerste. “Hoffentlich kann ich bei den US Open das Niveau weiter steigern und vielleicht sogar ein höheres Level erreichen als früher.”

Aryna oder Serena?

Für ihre Konkurrenz muss diese Ansage wie eine Drohung klingen. Pegula, die vor dem Endspiel neun Partien in Folge gewonnen hatte, fühlte sich angesichts Sabalenkas Aufschlagleistung sogar an Serena Williams erinnert. “Vielleicht hätte ich heute lieber Serena statt Aryna gehabt”, scherzte die US-Amerikanerin bei der Siegerehrung.

Mit dem Turniersieg in Cincinnati untermauerte Sabalenka allenfalls ihre Ansprüche für das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres in New York. Dort wird die 26-Jährige nicht nur als Topfavoritin, sondern auch als frischgebackene Weltranglistenzweite starten. Ein Duell mit Iga Swiatek ist somit erst im Finale möglich.