US Open 2024: Fritz und Djokovic marschieren weiter

Taylor Fritz hat mit einer überzeugenden Leistung gegen Matteo Berrettini die dritte Runde bei den US Open 2024 erreicht. Novak Djokovic profitierte von der Aufgabe seines Landsmannes Laslo Djere im dritten Satz.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.08.2024, 05:26 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Taylor Fritz hat am Mittwoch voll überzeugt

Am Mittwochabend war es erstmals bei den US Open 2024 so weit: Ein Dach wurde benötigt. Denn gerade als Matteo Berrettini und Taylor Fritz ihren Zweitrunden-Schlager begonnen hatten, begann es draußen leicht zu nieseln. Da war das Dach über dem Louis Armstrong Stadium aber schon geschlossen.

Die Tribünen waren vol bei diesem Match. Und die fans bekamen ein deutliches 6:3, 7:6 (1) und 6:1 für Lokalmatador Fritz zu sehen - in dieser Deutllichkeit überraschend. Für Berrettini kam wie schon im Wimbledon das Aus in Runde zwei. In London musste er sich Landsmann Jannik Sinner geschlagen geben.

Die weiteren Aussichten sind für Taylor Fritz nun gut. Denn in der dritten Runde wird es am Freitag gegen den Argentinier Francesco Comesama gehen.

Djokovic jetzt gegen Popyrin

Novak Djokovic spielte derweil im ebenfalls überdachten Arthur Ashe Stadium gegen Laslo Djere. Letzterer wehrte sich wie schon im letzten Jahr prächtig führte im zweiten Akt mit 4:2. Gewann danach aber kein Spiel mehr. Und musste beim Stand von 4:6, 4:6 und 0:2 aufgeben. Für Djokovic steht nun ein Treffen mit Montreal-Champion Alexei Popyrin an.

Das Parallel-Match auf dem Grandstand zwischen Gael Monfils und Casper Ruud war dagegen vom Regen stark beeinträchtigt. Nach einer längeren Regenunterbrechung setzte sich aber Ruud mit 6:4, 6:2, 2:6 und 7:6 (3) durch.

Hier das Einzel-Tableau in New York