US Open 2024: Jannik Sinner vs. Tommy Paul im TV, Livestream und Liveticker

Im Achtelfinale der US Open 2024 bekommt es Jannik Sinner mit Tommy Paul zu tun. Das Match gibt es ab ca. 2:30 Uhr MESZ live im TV und Livestream bei Sky und WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.09.2024, 11:40 Uhr

Seine Favoritenrolle als topgesetzter Spieler bei den US Open demonstrierte Jannik Sinner im Verlaufe des Turniers immer eindrucksvoller. Nur den Start verpatzte der Südtiroler etwas, als er gegen den US-Amerikaner Mackenzie McDonald den ersten Satz abgeben musste. Alle folgenden neuen Sätze waren jedoch eine klare Angelegenheit für den Australian Open Champion. Sein heutiger Achtelfinal-Gegner Tommy Paul aus den USA gab bislang beim letzten Major der Saison in New York zwei Sätze ab, hatte aber in der letzten Runde gegen den jungen Kanadier Gabriel Diallo fast dreieinhalb Stunden zu kämpfen.

Im direkten Vergleich konnte der 23-jährige Sinner seinen heutigen Gegner zweimal auf Masters-Ebene bezwingen, jedoch schaffte der 28-jährige Paul gegen den Weltranglistenersten einen Match-Erfolg beim ATP-Rasen-Turnier in Eastbourne 2022.

Sinner vs. Paul - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Tommy Paul gibt es ab ca. 2:30 Uhr MESZ live im TV und Livestream bei Sky und WOW.

Hier das Einzel-Tableau der Männer