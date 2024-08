US Open 2024: Jannik Sinner nach Fehlstart sicher in Runde zwei

Jannik Sinner ist nach einem verlorenen ersten Satz gegen Mackenzie McDonald am Ende doch noch souverän in die zweite Runde der US Open 2024 eingezogen.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 27.08.2024, 23:08 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner steht bei den US Open 2024 in Runde zwei

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Auftaktsieg, aber kaum Leichtigkeit: Jannik Sinner hat das erste Spiel nach dem Doping-Wirbel um seine Person nach Anlaufschwierigkeiten souverän gewonnen, dabei aber über weite Strecken nicht befreit gewirkt. Der italienische Weltranglistenerste setzte sich in der ersten Runde der US Open in New York nach einem nervösen Start mit 2:6, 6:2, 6:1, 6:2 gegen den am Ende überforderten US-Amerikaner Mackenzie McDonald durch und präsentierte sich phasenweise noch weit entfernt von seiner Bestform.

Erst in der vergangenen Woche wurde publik, dass Sinner im März zweimal positiv auf das verbotene Steroid Clostebol getestet worden war. Sinner, einer der Topfavoriten beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres, kam jedoch um eine lange Sperre herum, nachdem er nachvollziehbar darlegen konnte, dass er durch seinen Physiotherapeuten unschuldig kontaminiert worden sei.

Die Causa sorgte in der Tennis-Szene aufgrund fehlender Transparenz und vermeintlicher Ungleichbehandlung gegenüber ähnlich gelagerten Fällen jedoch für Unmut. Im Vorfeld der US Open hatte der 23-Jährige seine Unschuld beteuert. "In meinem Kopf weiß ich, dass ich nichts falsch gemacht habe", sagte Sinner, die ganze Situation sei vor einem Grand Slam jedoch "nicht ideal". Und Sinner schien zu Beginn gegen McDonald den Kopf nicht frei zu haben, leistete sich viele Fehler, kassierte zwei frühe Breaks und gab den Satz ab.

Tsitsipas und Auger-Aliassime scheitern

Erst in der Folge fand der Italiener, der im Januar in Melbourne seinen ersten Major-Titel gewonnen hatte, besser in die Partie und dominierte die Sätze zwei und drei. McDonald, 140. der Welt, konnte nicht mehr dagegenhalten. In der zweiten Runde trifft Sinner auf den US-Amerikaner Alex Michelsen.

Die obere Hälfte des Tableaus hatte sich vor Sinners Match schon ein wenig gelichtet. Denn mit Félix Auger-Aliassime, der gegen den erst 18-jährigen Tschechen Jakub Mensik chancenlos unterging, musste auch Stefanos Tsitsipas die Segel streichen. Der Grieche unterlag Thanasi Kokkinakis in vier knappen Sätzen.

hier das Einzel-Tableau der US Open 2024