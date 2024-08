US Open 2024 live: Jannik Sinner vs. Mackenzie McDonald im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner trifft in der ersten Runde der US Open 2024 auf Mackenzie McDonald. Das Match gibt es ab ca. 19:30 Uhr MESZ live im TV und Livestream bei Sky und WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.08.2024, 16:25 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner steigt heute in die US Open 2024 ein

Wie wird sich Jannik Sinner erstmals nach Bekanntwerden seiner beiden positiven Dopingtests präsentieren? Der Südtiroler geht zwar als Nummer eins in die US Open 2024, hat aber neben dem Court fast mehr Baustellen als auf demselben.

Immerhin: Mit dem Erfolg in Cincinnati vor wenigen Tagen hat Sinner gezeigt, dass die Form grundsätzlich stimmt. Und gegen Mackenzie McDonald hat der Branchenprimus alle bisherigen Matches gewonnen.

Sinner vs. McDonald - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Mackenzie McDonald gibt es ab ca. 19:30 Uhr MESZ live im TV und Livestream bei Sky und WOW.

Hier das Einzel-Tableau bei den US Open