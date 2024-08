US Open 2024 live: Andrey Rublev vs. Arthur Rinderknech im TV, Livestream und Liveticker

In Runde zwei der US Open 2024 trifft Andrey Rublev auf Arthur Rinderknech. Das Match gibt es ab ca. 19:00 Uhr MESZ live im TV und Livestream bei Sky und WOW und in unserem Liveticker.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 28.08.2024, 15:27 Uhr

Der an Sechsgesetzte Andrey Rublev geht als Favorit in das Zweit-Runden-Duell hinein. Und auch die Vergangenheit gibt Rublev in der Favoritenrolle recht. Von den zwei bisherigen Begegnungen konnte der Russe beide gewinnen. Beide Partien fanden auf Hartplatz statt. Bei den dem ATP-Tour-500-Turnier in Washington überzeugte Rublev in zwei Sätzen. Das erste Aufeinandertreffen passierte bei den US Open im letzten Jahr, wo der Weltranglistensechste in vier Sätzen gewann.

Für Rublev ging es in den letzten Wochen wieder steil bergauf. Finaleinzug bei dem Masters-Turnier in Kanada und eine knappe Viertelfinalniederlage bei den Cincinnati Open gegen Jannik Sinner. Bei den US-Open startete er gegen einen Auftaktsieg gegen den Brasielianer Seyboth Wild. Der Weltranglisten-56. Rinderknech bezwang in knappen fünf Sätzen Lokalmatador Christopher Eubanks.

Rublev vs. Rinderknech- hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Andrey Rublev und Arthur Rinderknech gibt es ab ca. 19:00 Uhr MESZ live im TV und Livestream bei Sky und WOW.

Hier das Einzel-Tableau bei den US Open 2024