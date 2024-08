US Open 2024 live: Daniel Altmaier vs. Mariano Navone im TV, Livestream und Liveticker

Daniel Altmaier trifft in der ersten Runde der US Open 2024 auf Mariano Navone. Das Match gibt es ab 17 Uhr MESZ live im TV und Livestream bei Sky und WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.08.2024, 17:33 Uhr

© Getty Images Daniel Altmaier steigt heute in die US Open 2024 ein

Bislang steht mit Alexander Zverev nur ein Deutscher in der zweiten Runde der US Open 2024. Denn Dominik Koepfer, Jan-Lennard Struff und Maximilian Marterer (gegen Zverev) sind beim letzten Major des Jahres 2024 ja schon ausgeschieden.

Gegen Mariano Navone ist nun Daniel Altmaier die letzte deutsche Hoffnung auf einen weiteren Auftaktsieg. Allerdings geht Altmaier nicht zwingend als Favorit in diese Partie.

Altmaier vs. Navone - hier gibt es einen Livestream

