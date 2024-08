US Open 2024 live: Daniil Medvedev vs. Dusan Lajovic im TV, Livestream und Liveticker

Daniil Medvedev trifft in Runde eins der US Open 2024 auf Dusan Lajovic. Das Match gibt es ab ca. 20:15 Uhr MESZ live im TV und Livestream bei Sky und WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.08.2024, 16:23 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev eröffnet bei den US Open 2024 gegen Dusan Lajovic

Eigentlich sollte man meinen, dass aufgrund der Weltranglisten-Position und der Karriere-Bilanz Daniil Medvedev als klarer Favorit in die Partie gegen Dusan Lajovic geht. Tatsächlich hat der Serbe aber von drei Partien zwei gewonnen. Das letzte Treffen datiert außerdem aus dem Jahr 2021 in Rotterdam.

Darüber hinaus hat Medvedev im Sommer bei den Hartplatzturnieren in Montreal und Cincinnati zwei Auftaktniederlagen einstecken müssen. Bei den US Open kann der Champion von 2021 in der Regel aber noch zulegen.

Medvedev vs. Lajovic - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Daniil Medvedev und Dusan Lajovic gibt es ab ca. 20:15 Uhr MESZ live im TV und Livestream bei Sky und WOW.

Hier das Einzel-Tableau bei den US Open 2024