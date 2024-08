US Open 2024 live: Jannik Sinner vs. Alex Michelsen im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner und Alex Michelsen treffen in der zweiten Runde der US Open 2024 aufeinander. Das Match gibt es ab 18:00 Uhr MESZ live im TV und Livestream bei Sky und WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.08.2024, 12:01 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner trifft auf Alex Michelsen

Nach seinem Auftakterfolg über Mackenzie McDonald bekommt es Jannik Sinner in der zweiten Runde der US Open mit dem nächsten Lokalmatador zu tun: Alex Michelsen. Der 20-Jährige befindet sich in guter Form und erreichte zuletzt beim ATP-250-Turnier in Winston-Salem das Finale.

Doch auch Sinner strotzt nach seinem Triumph in Cincinnati aktuell vor Selbstvertrauen. In Ohio schaltete er Michelsen auf dem Weg zum Titel in der zweiten Runde mit 6:4 und 7:5 aus. Es war das bislang einzige Duell der beiden.

Sinner vs. Michelsen - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Alex Michelsen gibt es ab 18:00 Uhr MESZ live im TV und Livestream bei Sky und WOW.

Hier das Einzel-Tableau bei den US Open 2024